di Alessandra Zanardi SESTO SAN GIOVANNI Minimarket chiusi dalle 20 alle 7: il sindaco Roberto Di Stefano ha firmato l'ordinanza, con l'intento di contrastare bivacchi e degrado. Il provvedimento riguarda gli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare e mista, con una superficie inferiore ai 100 metri quadrati. La sua emissione nasce dalla volontà di mettere in atto ulteriori misure, oltre a quelle già adottate, per rafforzare la sicurezza e l'ordine pubblico. "L'ordinanza s'inserisce in una più ampia strategia di contrasto a bivacchi, degrado e fenomeni di illegalità diffusa – osserva il sindaco – Questa iniziativa si somma a quelle già attuate nel corso degli anni: pattuglioni serali, divieto di consumo di alcol su suolo pubblico dopo un certo orario, controlli nelle case popolari, Daspo, lotta allo spaccio, oltre 200 telecamere di videosorveglianza collegate al comando e un organico di polizia locale rafforzato secondo le normative vigenti".

Norme anti degrado. Minimarket nel mirino. Chiusi dalle 20 alle 7