NordVPN su Amazon Fire Stick TV | ecco come funziona e come averlo in sconto fino al 74%

NordVPN ha appena alzato il sipario su una novità che segna un punto di svolta per l’ecosistema delle Fire TV Stick di Amazon. Il servizio VPN tra i più noti al mondo ha annunciato il lancio della sua nuova applicazione progettata specificamente per Vega OS, il sistema operativo di nuova generazione che Amazon sta implementando sui suoi dispositivi streaming in sostituzione di Android. NordVPN diventa così uno dei primissimi fornitori VPN a offrire piena compatibilità con la nuova piattaforma, posizionandosi all’avanguardia in un mercato in rapida evoluzione. Il nuovo sistema operativo promette miglioramenti sostanziali su più fronti: prestazioni più fluide, maggiore efficienza energetica e soprattutto una sicurezza rafforzata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

