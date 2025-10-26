Non va non va! | Bagnaia che sfortuna! Costretto al ritiro a 3 giri dalla fine

A Sepang domina Alex Marquez, mentre l'azzurro è costretto a uscire a causa di una foratura a 3 giri dal termine, nel bel mezzo di un appassionante duello per il 3° posto con Acosta. Pecco paga lo “zero” anche nel Mondiale, cedendo la terza posizione a Marco Bezzecchi, oggi undicesimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Non va, non va!": Bagnaia, che sfortuna! Costretto al ritiro a 3 giri dalla fine

