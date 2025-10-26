Non uscire più o ti macino la testa così un 45enne stalker minacciava la ex | arrestato dalla polizia

“Non uscire più di casa, questa volta butto giù la porta e ti macino la testa”. È soltanto una delle gravissime minacce che un 45enne avrebbe ripetuto più volte all’ex convivente dopo la fine della loro relazione sentimentale. Stanca di subire soprusi e vessazioni, la donna ha chiesto aiuto alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

