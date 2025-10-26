Anno accademico numero 37 per Università delle Tre Età di Sondrio. Le lezioni – tre alla settimana – hanno preso il via con la prolusione della storica dell’arte Anna Torterolo su “Giovanni Segantini: l’arte simbolista e il mito della montagna“. Il ricco programma è già definito sino al 19 dicembre, dedicato alla festa degli auguri. Ci si può ancora iscrivere con la quota di 100 euro per il socio onorario e di 125 per il socio sostenitore (info: www.unitresondrio.it ). Per allargare la platea, nei locali della sede sociale di via Battisti 29 è allestita una mostra di splendidi volumi, edizioni pregiate di arte, storia, motori, cinema e letteratura: ai soci che porteranno un nuovo iscritto sarà fatto dono di uno di questi libri a scelta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Non soltanto lezioni all'Unitre . Debuttano le gite fuori Sondrio