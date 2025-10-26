Non si fermano all’alt inseguimento a velocità estreme tra le curve nel Riminese | il video è virale
Rimini, 26 ottobre 2025 – È successo nei giorni scorsi lungo la Marecchiese, ma il video dell’inseguimento è tornato virale in queste ore, rimbalzando tra Instagram e TikTok e raccogliendo migliaia di visualizzazioni. Le immagini mostrano una Hyundai con tre persone a bordo che, invece di fermarsi all’alt dei carabinieri, ha premuto sull’acceleratore e si è lanciata in una fuga spericolata tra le curve della Valmarecchia. L’episodio è iniziato all’altezza di Ponte Baffoni, quando la pattuglia dell’Arma ha tentato un normale controllo. Il conducente ha ignorato i segnali e, nel tentativo di seminare la gazzella, ha compiuto sorpassi azzardati, cambi di corsia improvvisi e corse a velocità estreme, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
