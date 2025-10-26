“Da allenatore non l’avrei permesso a un mio dirigente. Non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà e fare le difese d’ufficio”. Così l’allenatore del Napoli Antonio Conte ieri sera – ai microfoni di Dazn – ha attaccato il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, che pochi minuti prima si era lamentato per il rigore assegnato al club campano in occasione dell’1-0. Un pensiero condivisibile quello di Conte, ma che stona con alcune sue dichiarazioni del passato, in particolare quando era all’Inter e Marotta era già uno dei dirigenti nerazzurri. Ma ricostruiamo. A sbloccare il big match del “Maradona” – finito 3-1 per il Napoli – è stato il calcio di rigore segnato da Kevin De Bruyne (poi sostituito per un infortunio che si teme sia serio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà": Conte contro Marotta. Ma anni fa all'Inter la pensava diversamente