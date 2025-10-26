Non ho ancora finito | Kamala Harris tentata da una nuova corsa per la Casa Bianca

Il partito democratico, o una sua parte, prova a battere un colpo e a ritagliarsi uno spazio sui media dominati dalle iniziative della Casa Bianca in politica estera e interna e nel pieno di uno shutdown federale di cui non si intravede la fine. Il tentativo di rubare la scena a Donald Trump arriva dalla sua sfidante alle elezioni presidenziali del 2024, Kamala Harris, che nelle scorse ore ha aperto ad una sua nuova possibile candidatura nel 2028. " Non ho ancora finito ", ha detto l'ex procuratrice della California in un'intervista alla Bbc che verrà trasmessa oggi integralmente. Harris, sconfitta dal tycoon al termine di una campagna elettorale durata poco più di tre mesi e messa in piedi dopo il ritiro di Joe Biden, ha affermato che le sue pronipoti vedranno una presidente donna " di sicuro, nel corso della loro vita " ammettendo di aver preso in considerazione l'ipotesi di una nuova corsa per la carica di commander in chief. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ho ancora finito": Kamala Harris tentata da una nuova corsa per la Casa Bianca

