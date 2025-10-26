Non essere cattivo | l’esistenzialismo di Claudio Caligari

Screenworld.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi è appassionato della settima arte, sarà stato impossibile non imbattersi prima o poi nel nome di Claudio Caligari. Soprattutto nel contesto contemporaneo, la filmografia del regista romano ha rappresentato un monito per tutti quei nuovi autori che hanno affrontato il mondo cinematografico italiano degli anni Duemila. Votato al documentario, Caligari si avvicina al film di finzione solo nel 1983 con Amore tossico, un’opera a metà tra fiction e documentario che resterà impressa nell’immaginario del cinema italiano. Caligari firmerà poi altre due grandi pellicole, fortemente legate alle sue influenze cinematografiche: L’odore della notte (1998) e Non essere cattivo (2015). 🔗 Leggi su Screenworld.it

non essere cattivo l8217esistenzialismo di claudio caligari

© Screenworld.it - Non essere cattivo: l’esistenzialismo di Claudio Caligari

Contenuti che potrebbero interessarti

essere cattivo l8217esistenzialismo claudioNon essere cattivo , dieci anni dopo: come Borghi e Marinelli hanno trasformato l’ultimo film di Caligari in un cult del cinema italiano - A dieci anni dall’uscita, il capolavoro postumo di Claudio Caligari torna al cinema per tre giornate- Scrive vanityfair.it

essere cattivo l8217esistenzialismo claudioTorna Non Essere Cattivo, 'da Caligari passione e integrità' - "Se non avessi incontrato Claudio Caligari il mio percorso non sarebbe stato assolutamente quello che ho realizzato. Riporta ansa.it

essere cattivo l8217esistenzialismo claudioNon essere Cattivo torna al cinema: ecco quando - La proiezione speciale a Roma e il ritorno in sala. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Essere Cattivo L8217esistenzialismo Claudio