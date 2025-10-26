Non essere cattivo | l’esistenzialismo di Claudio Caligari

Per chi è appassionato della settima arte, sarà stato impossibile non imbattersi prima o poi nel nome di Claudio Caligari. Soprattutto nel contesto contemporaneo, la filmografia del regista romano ha rappresentato un monito per tutti quei nuovi autori che hanno affrontato il mondo cinematografico italiano degli anni Duemila. Votato al documentario, Caligari si avvicina al film di finzione solo nel 1983 con Amore tossico, un’opera a metà tra fiction e documentario che resterà impressa nell’immaginario del cinema italiano. Caligari firmerà poi altre due grandi pellicole, fortemente legate alle sue influenze cinematografiche: L’odore della notte (1998) e Non essere cattivo (2015). 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Non essere cattivo: l’esistenzialismo di Claudio Caligari

