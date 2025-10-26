Non ce l’ha fatta Matteo Di Perna | lutto nel foggiano per l’operaio caduto dal ponteggio
Non ce l’ha fatta Matteo Di Perna, 61 anni, operaio di Carpino caduto da un ponteggio mentre lavorava a una palazzina. Ricoverato in gravi condizioni, è morto due giorni dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Non ce l'ha fatta Matteo Di Perna: troppo gravi le lesioni riportate nella caduta da diversi metri di altezza
