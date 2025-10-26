Valorizzazione è la parola chiave nonché l’obiettivo principe quando si parla di vino ‘made in Romagna’. Perché se molto è stato fatto in questi anni, molto altro è necessario per farsi spazio in un mercato sempre più difficile e competitivo. A tracciare una strada è ‘ Brisighella, anima dei Tre Colli ’, associazione che raccoglie il 95% dei vignaioli del territorio. Per la prima volta si presenta con un proprio stand in piazza del Popolo a Ravenna, in occasione di ‘ GiovinBacco ’, dove sono presenti ben 19 cantine aderenti. Oggi dalle 17 alle 19, alla biblioteca Oriani, è stata inoltre organizzata una masterclass, intitolata ‘Canto antico, voce nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Noi produttori uniti per promuovere l’Albana"