Noi del rione Sanità la fiction del momento

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Noi del rione Sanità) Chi l’ha detto che affrontare temi spinosi come mafia, ‘Ndrangheta, Camorra faccia allontanare il pubblico dal piccolo schermo? Noi del rione Sanità, la nuova serie di Rai 1 in onda giovedì sera in prima serata ha convinto oltre 3 milioni di telespettatori con il 19.1% di share e 21mila utenti connessi dai devices. Tratta da una storia vera risalente al 2006, ruota attorno al personaggio di Don Antonio Loffredo nella serie è Don Giuseppe Santoro (Carmine Recano)- che arriva nel rione Sanità a Napoli e deve scontrarsi con Mariano, il boss della zona. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

