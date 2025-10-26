Nodo balneari paga tutto il settore turistico
Dagli ultimi dati statistici su arrivi e presenze dei turisti, emerge che il ’modello romagnolo’, basato su tanta ospitalità e un buon rapporto fra la qualità dei servizi offerti ed il prezzo, sostanzialmente tiene. Gli operatori del settore sono convinti che continuerà a reggere anche in futuro, a patto però che il pubblico garantisca collegamenti veloci e maggiore decoro delle località, mentre i privati devono investire per riqualificare le proprie aziende. Su quest’ultimo aspetto la regione Emilia-Romagna sta lavorando per incentivare la ristrutturazione degli hotel, perchè è impensabile in futuro andare avanti con pensioni e alberghetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
