Nocerino torna sull’anno alla Juventus | Pensai ‘Ma io che ci faccio qui? Porto le borracce…’ Vi svelo cosa mi disse Ranieri

Nocerino torna sull'anno alla Juventus

Antonio Nocerino, ex centrocampista, ha riavvolto il nastro della sua carriera a La Gazzetta dello Sport, parlando anche della sua esperienza alla Juve ( annata 200708 ). Le parole: PAROLE – «A sette anni di solito si scrive a Babbo Natale, io invece scrissi a Padre Pio. Mia madre mi portava spesso a Lourdes. Un giorno le chiesi se Padre Pio mi avrebbe fatto diventare un calciatore, lei rispose di scriverlo su un foglio. "Tu prega e insisti". Il resto è storia. Mio figlio si chiama Francesco in onore di Francesco Forgione, Padre Pio.

