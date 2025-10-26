Nocerino torna sull’anno alla Juventus | Pensai ‘Ma io che ci faccio qui? Porto le borracce…’ Vi svelo cosa mi disse Ranieri

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nocerino ha riavvolto il nastro della sua carriera, parlando così dell’anno vissuto alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Antonio Nocerino, ex centrocampista, ha riavvolto il nastro della sua carriera a  La Gazzetta dello Sport, parlando anche della sua esperienza alla Juve ( annata 200708 ). Le parole: PAROLE  –  «A sette anni di solito si scrive a Babbo Natale, io invece scrissi a Padre Pio. Mia madre mi portava spesso a Lourdes. Un giorno le chiesi se Padre Pio mi avrebbe fatto diventare un calciatore, lei rispose di scriverlo su un foglio. “Tu prega e insisti”. Il resto è storia. Mio figlio si chiama Francesco in onore di Francesco Forgione, Padre Pio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nocerino torna sull8217anno alla juventus pensai 8216ma io che ci faccio qui porto le borracce82308217 vi svelo cosa mi disse ranieri

© Juventusnews24.com - Nocerino torna sull’anno alla Juventus: «Pensai ‘Ma io che ci faccio qui? Porto le borracce…’. Vi svelo cosa mi disse Ranieri»

Leggi anche questi approfondimenti

nocerino torna sull8217anno juventusNocerino si racconta: «A sette anni di solito si scrive a Babbo Natale, io invece scrissi a Padre Pio. Il mio unico rimpianto…» - Nocerino, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Milan, Juve e Palermo, ha condiviso la sua storia a La Gazzetta dello Sport Antonio Nocerino, ex centrocampista con un passato tra Milan, Juvent ... Si legge su calcionews24.com

nocerino torna sull8217anno juventusNocerino: "A Palermo sarei rimasto a vita. Alla Juve grazie a Ranieri. Il gol al Camp Nou..." - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Antonio Nocerino ha raccontato il suo passato partendo dagli. tuttomercatoweb.com scrive

nocerino torna sull8217anno juventusNocerino: "La mia carriera grazie a Padre Pio. Rimpianti? Non aver mai giocato nel Napoli né vinto qualcosa al Palermo" - Antonio Nocerino, ex centrocampista tra le altre di Milan, Juventus e Palermo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport raccontando il suo rapporto con la religione prima di lasciarsi andare all'album dei ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nocerino Torna Sull8217anno Juventus