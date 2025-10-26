Nocerino si racconta | A sette anni di solito si scrive a Babbo Natale io invece scrissi a Padre Pio Il mio unico rimpianto…

Nocerino, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Milan, Juve e Palermo, ha condiviso la sua storia a La Gazzetta dello Sport Antonio Nocerino, ex centrocampista con un passato tra Milan, Juventus e Palermo, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul suo legame con la religione prima di aprire l’album dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nocerino si racconta: «A sette anni di solito si scrive a Babbo Natale, io invece scrissi a Padre Pio. Il mio unico rimpianto…»

Altre letture consigliate

Sul palco di Sicily Food Vibes, Claudio Angileri, patron del ristorante Capannina Tempio di Giove di Patti (ME), e Antonio Nocerino, chef del DSE FIC. Insieme hanno presentato: “Ravioloni di tonno ai profumi eoliani con latte di mandorle tostate”, in collaborazi - facebook.com Vai su Facebook

Nocerino: «Palermo mi ha cambiato la vita. Tre anni da Dio, sarei rimasto per sempre» - Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Antonio Nocerino racconta la sua carriera e il legame con Palermo: «Tre anni da Dio, sarei rimasto a vita. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

Nocerino: "La mia carriera grazie a Padre Pio. Rimpianti? Non aver mai giocato nel Napoli né vinto qualcosa al Palermo" - Antonio Nocerino, ex centrocampista tra le altre di Milan, Juventus e Palermo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport raccontando il suo rapporto con la religione prima di lasciarsi andare all'album dei ... Come scrive msn.com