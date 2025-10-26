Nocerino | Ibrahimovic mi rifilò un’ancata in partitella e volai Il gol di Muntari …

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Nocerino ricorda anche i momenti al Milan: tra i gol di Muntari, quello contro il Barcellona e Ibrahimovic. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nocerino ibrahimovic mi rifil242 un8217ancata in partitella e volai il gol di muntari 8230

© Pianetamilan.it - Nocerino: “Ibrahimovic mi rifilò un’ancata in partitella e volai. Il gol di Muntari …”

Altre letture consigliate

Milan, Nocerino torna sul mercato - Le due sconfitte in Germania e le difficoltà nell'arrivare a Ibrahimovic stanno cambiando i piani del Milan: dopo che sarà definita la questione Romagnoli i rossoneri potrebbero ributtarsi sul mercato ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Nocerino Ibrahimovic Rifil242 Un8217ancata