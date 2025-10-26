Nocerino | Consegnavo polli mi chiamavano Panzerotto Noi del Sud a Torino trattati male poi però

26 ott 2025

L’ex centrocampista di Juve e Milan: "Mia madre nascose le chiavi per non farmi andare a Torino a 13 anni. Nel 2007 alla Juve vedendo Nedved e Buffon pensai: 'Io qui al massimo porto le borracce.'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

