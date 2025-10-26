Netflix | tutte le novità in arrivo a novembre 2025 tra Frankenstein Mrs Playmen e le nuove serie per bambini

Cinefilos.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di novembre si annuncia ricco di uscite imperdibili su Netflix, tra grandi film d’autore, serie italiane attesissime e produzioni per famiglie che promettono di conquistare il pubblico di ogni età. La piattaforma di streaming conferma così la propria vocazione a raccontare il presente attraverso generi diversi – dal dramma alla commedia, dal biopic all’animazione – portando sullo schermo storie potenti e profondamente umane. Frankenstein: il film evento di Guillermo del Toro arriva il 7 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

