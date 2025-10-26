Netflix | tutte le novità in arrivo a novembre 2025 tra Frankenstein Mrs Playmen e le nuove serie per bambini

Il mese di novembre si annuncia ricco di uscite imperdibili su Netflix, tra grandi film d’autore, serie italiane attesissime e produzioni per famiglie che promettono di conquistare il pubblico di ogni età. La piattaforma di streaming conferma così la propria vocazione a raccontare il presente attraverso generi diversi – dal dramma alla commedia, dal biopic all’animazione – portando sullo schermo storie potenti e profondamente umane. Frankenstein: il film evento di Guillermo del Toro arriva il 7 novembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Scopri altri approfondimenti

Emily in Paris 5, dal 18 Dicembre su Netflix. Sarà una gioia vedere nuovamente Eugenio Franceschini, ma tranquille, come vi avevo detto, ci saranno anche i tanto amati Lucas Bravo e Lucien Laviscount, gioia visiva per tutte Foto Netflix. - facebook.com Vai su Facebook

Tutti i numeri di #Netflix @sole24ore - X Vai su X

Netflix Novembre 2025: tutti i film e le serie tv in arrivo - Il mese di Novembre 2025 avrà un appuntamento imprescindibile su Netflix, ma ci saranno anche molte altre proposte tra film e serie TV. Da 4news.it

Netflix, tutte le novità in arrivo a novembre 2025! - Sta per concludersi il mese di ottobre e come di consueto, le pagine social di Netflix hanno reso noti i titoli in uscita il prossimo mese sulla nota piattaforma streaming. isaechia.it scrive

Netflix: tutti i film e le serie TV in arrivo a novembre 2025 - Come al solito, inauguriamo il mese in arrivo con le uscite streaming previste su Netflix a novembre. Si legge su hdblog.it