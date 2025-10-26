Netanyahu | Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Pizzaballa | Pace non è tregua ma ascoltare le ragioni dell' altro

Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". Trump: "Restituiscano i corpi degli ostaggi o agiremo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Netanyahu: "Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza" | Pizzaballa: "Pace non è tregua, ma ascoltare le ragioni dell'altro"

