Netanyahu | Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Pizzaballa | Pace non è tregua ma ascoltare le ragioni dell' altro
Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". Trump: "Restituiscano i corpi degli ostaggi o agiremo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In una telefonata con il primo ministro Benjamin Netanyahu, Machado ha elogiato le azioni decisive di Israele contro Hamas a Gaza e i suoi sforzi più ampi per combattere l’asse iraniano, sottolineando come rappresentino una minaccia non solo per Israele m Vai su Facebook
Israele: "Il valico di Rafah sarà riaperto domenica". Netanyahu: "Riporteremo a casa tutti i corpi degli ostaggi" - X Vai su X
Rubio in Israele: "Oltre a quello di Trump, non esiste un piano B. Alti e bassi ma sono ottimista" - Media: Israele si prepara a ricevere entro stasera altre due salme di ostaggi. rainews.it scrive
Corte Aja: «Israele deve garantire l’ingresso di beni essenziali». Vance ha incontrato Netanyahu. Domani arriverà Rubio - In una striscia ancora piena di ordigni ed esposta a una crisi sanitaria, la tregua sembra reggere. Segnala editorialedomani.it
Gaza, Corte Aia: Israele consenta a Unrwa di fornire aiuti. Rubio domani in Israele, venerdì vede Netanyahu - Danny Danon, ambasciatore israeliano all’Onu: “Parere consultivo Corte Internazionale di Giustizia sul blocco degli aiuti a Gaza vergognoso. Da ilsole24ore.com