Tgcom24.mediaset.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". Trump: "Restituiscano i corpi degli ostaggi o agiremo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici" | Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra"

