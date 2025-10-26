Netanyahu | Diritto di veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza | Non mi serve un via libera per colpire i nostri nemici | Pizzaballa | La pace non è la tregua
Hamas: "Pronti a consegnare le armi se finirà l'occupazione". Trump: "Restituiscano i corpi degli ostaggi o agiremo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mentre Giorgia Meloni & C. continuano ad attaccare gli italiani della Flotilla e chi manifesta da giorni per le violazioni di ogni diritto da parte del criminale Netanyahu, il primo pensiero di Marco e quello di tutte le persone scese in piazza oggi è riportare a casa t - facebook.com Vai su Facebook
- Ogni giorno Netanyahu si sveglia e massacra i palestinesi. - Ogni giorno Giorgia Meloni si sveglia e attacca qualcuno (la Flotilla, i sindacati, l'opposizione), ma mai Netanyahu. - Ogni giorno Netanyahu viola il diritto internazionale. - Ogni giorno Giorgia Melon - X Vai su X
Netanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza' - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza internazionale a Gaza, aggiungendo che ... Segnala msn.com
Gaza, Hamas: consegneremo le armi a fine l’occupazione. Netanyahu: “Nostro veto sui membri delle forze di sicurezza” - Arabi riferisce che si prevede che le squadre della Croce Rossa entreranno nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per aiutare a localizzare i corpi degli ostaggi m ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Tregua a Gaza, Netanyahu: Israele ha diritto di veto su membri forza sicurezza internazionale - Guarda Tregua a Gaza, Netanyahu: Israele ha diritto di veto su membri forza sicurezza internazionale su Sky Video - Lo riporta video.sky.it