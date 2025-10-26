Nessuna nuova perizia sull'incidente in cui morì Ramy Elgaml perché per la giudice è una richiesta inammissibile

La gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo ha rigettato la richiesta della procura di fare una nuova perizia sull'incidente che, lo scorso 24 novembre, ha portato alla morte di Ramy Elgaml perché considerata una "richiesta inammissibile". Ora i due pm dovranno decidere se impugnare l'ordinanza o meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

