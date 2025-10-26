Nessun grande progetto unisce i politici di Terni fuorché la schifosa mega discarica

Nuovi corsi universitari a Terni, anzitutto per preparare adeguatamente tanti aspiranti politici? Nuovo ospedale, dopo oltre 2 miliardi di euro spesi per tutti quelli del Perugino negli ultimi 25 anni? Nuovo-riqualificato stadio? Nuovi collegamenti ferroviari di qualità? Una superstrada. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

