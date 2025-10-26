Neres KO può saltare anche lui la trasferta di Lecce
Il brasiliano si aggiunge alla lunga lista di infortuni dei partenopei. Il Napoli batte l’Inter, si riprende la vetta della classifica, ma continua a perdere . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli, scatta l'ora di Neres? Il ko di Politano è una chance, ma Conte valuta altri due sostituti - L’infortunio di Matteo Politano rappresenta una brutta notizia per il Napoli, ma al tempo stesso offre una grande opportunità a David Neres. tuttomercatoweb.com scrive