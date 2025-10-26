Neres | Dovevamo reagire mi interessa giocare la posizione non mi interessa

Le parole del brasiliano dopo la vittoria sull’Inter. David Neres, esterno partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RADIO CRC dopo la vittoria del Napoli sull’Inter . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres: “Dovevamo reagire, mi interessa giocare la posizione non mi interessa”

Scopri altri approfondimenti

Napoli, Neres: "Dovevamo reagire, l'abbiamo fatto contro una squadra forte" - X Vai su X

Conte tiene fuori Lucca, c’è Neres falso nove. Juan Jesus al posto di Beukema. Le formazioni ufficiali. Chivu sceglie l'undici titolare con Bonny accanto a Lautaro. Per il Napoli esperimento per non dare punti di riferimento ai tre in difesa dell'Inter https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, David Neres: "Dovevamo reagire. Falso 9? Non importa dove, mi basta giocare" - David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Inter. Segnala tuttomercatoweb.com

Neres a Crc: "Dovevamo reagire! Falso 9? Non importa dove, basta che gioco" - David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una ... Da tuttonapoli.net

Neres: “Inter forte, ma anche noi lo siamo. Oggi è stato incredibile per noi” - David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Radio CRC il successo per 3- Secondo msn.com