Nella Roma di Gualtieri aumentano il traffico e gli incidenti | la denuncia dell’Associazione bus turistici
Clacson, ingorghi, auto in doppia fila, bus, navette e monopattini: welcome to Rome. Il risultato è un sovraccarico urbano che pesa sulla sicurezza, sulla qualità dell’aria e sull’immagine delle città. Un fenomeno “storico” che necessita interventi immediati. “Le criticità sono legate alla geografia della mobilità urbana”, spiega Marco Todde, CEO della Todde Bus e Coordinatore Lazio dell’AN.BTI, Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani. “Soprattutto nel centro storico si assiste ogni giorno a soste irregolari, manovre azzardate, veicoli privati che tentano deviazioni per aggirare i bus fermi e turisti che scendono in punti pericolosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
