Nel parco Morelli il primo incontro del progetto Parchi in Comune con Jasmine Di Felice
Si è tenuto sabato 25 ottobre nel parco Morelli il primo laboratorio del progetto “Parchi in Comune”, un’iniziativa del Comune - assessorato alle politiche giovanili - dedicata ai ragazzi per promuovere il confronto e la crescita condivisa, valorizzando gli spazi verde della città, da quelli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
