Nel parco Morelli il primo incontro del progetto Parchi in Comune con Jasmine Di Felice

Ilpescara.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto sabato 25 ottobre nel parco Morelli il primo laboratorio del progettoParchi in Comune”, un’iniziativa del Comune - assessorato alle politiche giovanili - dedicata ai ragazzi per promuovere il confronto e la crescita condivisa, valorizzando gli spazi verde della città, da quelli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Il canto del mare" alle 17 nel parco il primo incontro - Oggi alle 17 nel parco di Villa Molaroni, il Museo della Marineria Washington Patrignani Pesaro propone il primo incontro del progetto "Il canto del mare", organizzato in collaborazione con Ittico ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Morelli Primo Incontro