Nel mezzo del cammino | la mezza età come occasione per diventare se stessi

Ecodibergamo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Jung, crescere non significa smettere di trasformarsi. Una riflessione su come uno psicoterapeuta di quasi 45 anni si è ritrovato a fare un disco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

