Nel 2025 l’Europa celebra i 40 anni di Schengen | con DiscoverEU i diciottenni possono viaggiare gratis nel continente

Nel 2025 ricorrerà il 40° anniversario dell’Accordo di Schengen, la storica intesa che ha dato vita allo spazio europeo di libera circolazione. E quale modo migliore per celebrare questa ricorrenza se non con un viaggio attraverso l’Europa? È proprio questo lo spirito di DiscoverEU, l’iniziativa del programma Erasmus+ che offre ai giovani diciottenni la possibilità di esplorare il continente grazie ad un pass ferroviario gratuito. La prossima tornata di candidature si terrà dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 (fino alle ore 12:00, ora di Bruxelles). Sulla pagina ufficiale di DiscoverEU comparirà il pulsante “Partecipa” che permetterà ai giovani interessati di presentare la propria domanda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nel 2025 l’Europa celebra i 40 anni di Schengen: con DiscoverEU i diciottenni possono viaggiare gratis nel continente

