Nei governi di sinistra sono aumentati i giornalisti minacciati Se il cronista è di destra? Non viene considerato

È passata poco più di una settimana dall’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la cui macchina è stata fatta esplodere sotto casa a Pomezia. La deflagrazione è stata causata da un ordigno rudimentale posizionato nelle vicinanze. Sin da subito, il governo Meloni si è mobilitato per esprimere solidarietà al giornalista. Anche il ministro dell’interno Matteo Piantedosi si è attivato, delegando un “mandato” per “rafforzare al massimo ogni misura a protezione” nei confronti della vittima. Eppure c’è stato chi, come Gad Lerner, ha gettato ombre sulla vicenda. Per lui la regia dell’attentato al giornalista di Report è delle “classi dirigenti sovversive”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nei governi di sinistra sono aumentati i giornalisti minacciati. Se il cronista è di destra? Non viene considerato

