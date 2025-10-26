Negozi sfitti cantieri bonifiche | dopo 20 anni la riqualificazione da 3,5 mld di Santa Giulia non è ancora finita

Milanotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana fa è stato firmato il contratto di appalto con l’impresa che si occuperà di realizzare il Bosco della musica a Santa Giulia, la nuova sede del Conservatorio. Alla cerimonia ufficiale nella sede storica erano presenti il ministro Matteo Salvini e il presidente di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

