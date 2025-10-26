Negato Ballando Alberto Matano distrugge il concorrente in diretta | parole durissime
Si può avere talento in molte cose, ma non in tutte. È il messaggio, neanche troppo tra le righe, arrivato da Ballando con le stelle ad uno dei concorrenti più amati dal pubblico. La pista di Rai1 ha premiato l’impegno, ma i giudizi hanno fotografato un limite evidente: perseverare è coraggioso, certo, ma quando la tecnica manca il verdetto diventa inevitabile e rumoroso. Dal bordo campo è arrivata la stoccata più netta. Alberto Matano ha sintetizzato così il pensiero di molti, senza giri di parole: “Non ho mai visto qualcuno più negato per il ballo”. Una frase destinata a rimbalzare sui social, che ha dato il tono a una pagella severa ma trasparente, davanti a un’esibizione faticosa fin dai primi passi, tra tempi incerti e movimenti irrigiditi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Youth League, finisce qui il primo tempo di Union SG-Inter: negato un rigore a Iddrissou, un palo e una traversa per i belgi - facebook.com Vai su Facebook
“Beppe Convertini negato per il ballo”: bocciato anche da Matano a Ballando/ Canino: “Sono disperato” - Beppe Convertini bocciato dalla giuria di Ballando con le stelle 2025 e anche da Alberto Matano: "Sei proprio negato" ... ilsussidiario.net scrive
Beppe Convertini demolito da Alberto Matano a Ballando: “Negato per il ballo” - L'articolo Beppe Convertini demolito da Alberto Matano a Ballando: “Negato per il ballo” sembra essere il primo su LaNostraTv. Come scrive msn.com
Ballando con le Stelle, scintille in diretta tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto: “Beviti un caffè allora!” - Il giurato critica aspramente Paolo Belli e il conduttore lo punge: “Se hai sonno, beviti un caffè! Come scrive quilink.it