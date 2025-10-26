NdC | Martusciello esempio di becerume politico

Tempo di lettura: < 1 minuto “Confermiamo, come detto ieri dal nostro segretario nazionale Clemente Mastella, che Martusciello pratica la violenza verbale in politica. Lo squallore della nota con cui tenta di mettere alla berlina Peppe Barra è evidente. Siamo all’insulto personalizzato. Abbiamo fatto bene a non stare con chi oggi rappresenta per noi oggi il becerume politico”. Lo scrive in una nota il coordinamento regionale di Noi di Centro. “Martusciello – prosegue la nota – guarda la pagliuzza ma dimentica le travi del proprio campo. Il nostro segretario, nipote di falegname, ne conosce tante e sa anche il legno di cui sono fatte”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

