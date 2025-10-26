NBA tris dei Thunder | sbancata Atlanta Pacers ancora ko
Oklahoma City (Stati Uniti), 26 ottobre 2025 – Prosegue l’ottimo avvio di stagione degli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica, capaci di andare a sbancare Atlanta battendo gli Hawks 117-100 e di centrare la terza vittoria in altrettante gare. A caricarsi sulle spalle l’attacco Thunder, che hanno tirato non ad altissime percentuali (46% dal campo e 37% da tre), ci hanno pensato ancora una volta Chet Holmgren (31 punti conditi con 11 rimbalzi) e Shai Gilgeous-Alexander (39 punti, 5 rimbalzi e altrettanti assist), mentre sul fronte di Atlanta si è fermato soltanto a quota 15 la stella Trae Young. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
