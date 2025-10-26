Cinque le partite disputate nella notte NBA, un po’ più breve in virtù anche delle scelte orarie e del tipo di situazione da costa a costa con tutte le conseguenze del caso. Andiamo a vedere i risultati e i giocatori più in grado di segnare il passo lungo le scorse ore. Per gli Orlando Magic (1-2) è sostanzialmente il finale di partita quello negativo nei confronti dei Chicago Bulls (2-0), che passano con sette uomini in doppia cifra di cui quattro dalla panchina e, particolare importante, con 21 punti di Josh Giddey e nessuno utilizzato più di 32 minuti. Per i Magic 24 con 10 rimbalzi di Paolo Banchero. 🔗 Leggi su Oasport.it

NBA, i risultati della notte (26 ottobre): Jokic, altra tripla doppia. Tris dei Thunder