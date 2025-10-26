NBA Grizzlies–Pacers | emergenza infortuni e rotazioni cortissime alla FedExForum

I Memphis Grizzlies tornano in campo alla FedExForum contro gli Indiana Pacers con un obiettivo chiaro: ritrovare continuità dopo un avvio di stagione a strappi. Il ko pesante con Miami ha fatto seguito alla rimonta vincente sull’esordio, segno di una squadra ancora alla ricerca del proprio ritmo, complice un’infermeria affollata. Situazione Grizzlies. Memphis deve fare i conti con assenze pesanti in profondità: fuori elementi di rotazione come Brandon Clarke, Zach Edey, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. e Vince Williams Jr.. Restano da valutare le condizioni di Santi Aldama (ginocchio destro): la sua presenza sarebbe preziosa per taglia e rimbalzo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - NBA, Grizzlies–Pacers: emergenza infortuni e rotazioni cortissime alla FedExForum

Scopri altri approfondimenti

Grizzlies in emergenza infortuni: Scotty Pippen Jr. fuori tre mesi dopo l’intervento al piede - Anche l’inizio della stagione NBA 2025–26 si apre con una serie di infortuni pesanti per i Memphis Grizzlies. Come scrive pianetabasket.com

NBA, Wade e i suoi ‘what if’ preferiti: i giocatori che se non si fossero infortunati… - Tre volte campione NBA, MVP delle Finals e oro olimpico, Dwyane Wade ha avuto una carriera straordinaria, che però ha visto un netto calo nell’ultima parte a causa di continui problemi fisici. Segnala sport.sky.it