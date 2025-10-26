Notte di festa alla home opener: i Nuggets travolgono i Suns 133-111 con una prestazione completa su entrambi i lati del campo. Nikola Jokic incarta la partita con un triple-double “da regista” — 14 punti, 14 rimbalzi, 15 assist — prendendo pochi tiri ma accendendo tutti i compagni. Accanto a lui Jamal Murray è il terminale più caldo con 23 punti e giocate copertina, tra cui la tripla che apre l’ultimo quarto e la preghiera da metà campo a fine primo periodo. La partita in 4 snodi. Partenza solida — Denver detta il ritmo già nel primo tempo, controllando rimbalzi e shot quality: 34-28 dopo 12’, margine allungato nel secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - NBA — Denver doma Phoenix 133-111: Jokic dirige, Murray colpisce, Ball Arena in delirio