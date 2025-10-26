NBA — Denver doma Phoenix 133-111 | Jokic dirige Murray colpisce Ball Arena in delirio
Notte di festa alla home opener: i Nuggets travolgono i Suns 133-111 con una prestazione completa su entrambi i lati del campo. Nikola Jokic incarta la partita con un triple-double “da regista” — 14 punti, 14 rimbalzi, 15 assist — prendendo pochi tiri ma accendendo tutti i compagni. Accanto a lui Jamal Murray è il terminale più caldo con 23 punti e giocate copertina, tra cui la tripla che apre l’ultimo quarto e la preghiera da metà campo a fine primo periodo. La partita in 4 snodi. Partenza solida — Denver detta il ritmo già nel primo tempo, controllando rimbalzi e shot quality: 34-28 dopo 12’, margine allungato nel secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Nba: show di Edwards contro Indiana, Denver doma Boston - 14 sconfitte), mentre Anthony Edwards ha vissuto il suo personale show con ... Segnala ansa.it
Nba Finals: Denver vince ancora a Miami, l'anello è ad un passo - 95 in casa degli Heat, guadagnandosi tre match point: il primo, storico anello della franchigia ... Segnala sportmediaset.mediaset.it
Jokic e Hart, triple doppie d'autore: Denver doma Atlanta, New York vince la 9ª di fila - Il rientro vincente di Jimmy Butler per Miami e le fatiche di Dallas senza l’infortunato Luka Doncic. Si legge su gazzetta.it