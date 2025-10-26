Navigazione tornano i corsi alla Chiesa di Torre Faro | VIDEO

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Chiesa di Torre Faro è ripartito il corso gratuito di navigazione costiera per studenti. Appuntamento ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 nella canonica del Santuario grazie a Padre Giuseppe La Speme.con carteggi e arte marinaresca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

