Navi giganti | dieci curiosità sulle petroliere
Come si caricano e chi le costruisce. Dagli incidenti alle operazioni di smantellamento, tutto sulle enormi navi cisterna che trasportano petrolio via mare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Trieste e le grandi navi: una mostra in Porto vecchio racconta le origini del mito. - facebook.com Vai su Facebook
Siglato accordo "ponte" tra Grandi Navi Veloci e Portitalia, salva l'occupazione di 230 lavoratori https://ift.tt/PabnICZ - X Vai su X
Navi giganti: dieci curiosità sulle petroliere - Dagli incidenti alle operazioni di smantellamento, tutto sulle enormi navi cisterna che trasportano petrolio via mare ... Da gazzetta.it
Dieci curiosità sulle navi cargo, tutto sui giganti del mare - Dalle portarinfuse alle dismesse bananiere, ecco rotte, segreti e disastri dei colossi del mare ... Scrive gazzetta.it