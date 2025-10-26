Il cacciatorpediniere lanciamissili statunitense USS Gravely è arrivato sulla costa settentrionale di Trinidad e Tobago, Paese dei Caraibi poco distante dalle coste del Venezuela. L’arrivo della nave militare statunitense. La moderna nave da guerra statunitense è ora ormeggiata a sole 24 miglia dalla costa venezuelana (e ancora meno dal suo confine marittimo). Secondo il ministero degli Affari Esteri locale, il Gravely, un cacciatorpediniere lanciamissili di classe Arleigh-Burke, equipaggiato con missili da crociera Tomahawk e radar di difesa missilistica Aegis, rimarrà nel porto della capitale Port of Spain fino al 30 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nave militare Usa a Trinidad e Tobago, vicino a coste Venezuela. Maduro: “Si inventano un nuova guerra”