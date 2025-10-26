Nave militare Usa a Trinidad e Tobago vicino a coste Venezuela Maduro | Si inventano un nuova guerra
Il cacciatorpediniere lanciamissili statunitense USS Gravely è arrivato sulla costa settentrionale di Trinidad e Tobago, Paese dei Caraibi poco distante dalle coste del Venezuela. L’arrivo della nave militare statunitense. La moderna nave da guerra statunitense è ora ormeggiata a sole 24 miglia dalla costa venezuelana (e ancora meno dal suo confine marittimo). Secondo il ministero degli Affari Esteri locale, il Gravely, un cacciatorpediniere lanciamissili di classe Arleigh-Burke, equipaggiato con missili da crociera Tomahawk e radar di difesa missilistica Aegis, rimarrà nel porto della capitale Port of Spain fino al 30 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Nel pomeriggio ho fatto visita a Nave Palinuro ormeggiata presso il molo Sant' Antonio.Non posso che esprimere grande orgoglio e ammirazione per la presenza della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare a Gaeta. Sottolineo l'importanza della nave non - facebook.com Vai su Facebook
Anche la #Spagna ha ritirato la propria nave militare e invitato la Flotilla a non entrare "nella zona di esclusione istituita dall'esercito israeliano". @ultimora_pol - X Vai su X
Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Nave da guerra Usa arriva a Trinidad e Tobago, vicino al Venezuela. Maduro: state inventando una guerra - La USS Gravely a Port of Spain per condurre esercitazioni nella campagna militare di Trump contro il narcotraffico ... askanews.it scrive
Nave da guerra Usa a Trinidad a pochi chilometri dal Venezuela, Maduro accusa Trump di preparare una guerra - Sale la tensione tra Stati Uniti e Venezuela, una nave da guerra Usa a Trinidad: a breve l'arrivo dell'ammiraglia, Trump ammassa le forze ... Come scrive virgilio.it