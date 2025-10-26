Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela Caracas | Ci prepariamo a una minaccia militare

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pressing di Donald Trump su Caracas diventa sempre più ingombrante. Dopo l’affondamento da parte di Washington di navi venezuelane nei Caraibi che “trasportavano droga”, la promessa del presidente di avere bloccato “l’ingresso di tutta la droga via mare” e “a breve anche via terra” e l’invio di una portaerei a Porto Rico, una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. La nave era visibile stamani al largo della capitale Port of Spain. L’arrivo della Uss Gravely, insieme a un’unità di marines, avviene ufficialmente per esercitazioni con l’esercito di Trinidad, ma nel contesto delle crescenti tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa Washington – impegnata in una campagna militare contro i narco – di “preparare una guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nave da guerra usa davanti alle coste del venezuela caracas ci prepariamo a una minaccia militare

© Ilfattoquotidiano.it - Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nave guerra usa davantiC’è una nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela - Una nave da guerra Usa è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa 10 chilometri dalle coste del Venezuela. Scrive msn.com

nave guerra usa davantiLa nave da guerra Usa Gravely arrivata a Trinidad e Tobago davanti al Venezuela - Una nave da guerra lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, un piccolo arcipelago al largo del Venezuela. Riporta msn.com

nave guerra usa davantiNave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela - Una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Guerra Usa Davanti