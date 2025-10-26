Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela Caracas | Ci prepariamo a una minaccia militare
Il pressing di Donald Trump su Caracas diventa sempre più ingombrante. Dopo l’affondamento da parte di Washington di navi venezuelane nei Caraibi che “trasportavano droga”, la promessa del presidente di avere bloccato “l’ingresso di tutta la droga via mare” e “a breve anche via terra” e l’invio di una portaerei a Porto Rico, una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. La nave era visibile stamani al largo della capitale Port of Spain. L’arrivo della Uss Gravely, insieme a un’unità di marines, avviene ufficialmente per esercitazioni con l’esercito di Trinidad, ma nel contesto delle crescenti tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa Washington – impegnata in una campagna militare contro i narco – di “preparare una guerra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
