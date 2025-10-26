Nave da guerra Usa davanti al Venezuela

17.40 Una nave lanciamissili Usa è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa 10 km dal Venezuela. L'imbarcazione è visibile al largo della capitale Port of Spain. L'arrivo della Uss Gravely, insieme ai marines, avviene ufficialmente per esercitazioni con militari del Trinidad ma nel contesto delle tensioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela, con Caracas che accusa Washington - impegnata in una campagna militare contro i narcotrafficanti - di "preparare una guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

