Nave da guerra Usa a Trinidad a un passo dal Venezuela | sempre più alta la tensione con Caracas Maduro | Preparano una guerra
Cresce la tensione tra Stati Uniti e Venezuela dopo che una nave da guerra statunitense, la USS Gravely, è attraccata nelle acque di Trinidad e Tobago, arcipelago caraibico che dista appena dieci chilometri dalle coste venezuelane. L’arrivo dell’unità, un cacciatorpediniere lanciamissili, è stato confermato da giornalisti locali che l’hanno avvistata questa mattina al largo di Port of Spain, la capitale. Secondo il comando militare statunitense, la missione rientra in una serie di «esercitazioni congiunte» con le forze armate di Trinidad e Tobago, ma la presenza della nave – accompagnata da un contingente di marines – avviene in un momento di già grande tensione tra Washington e Caracas. 🔗 Leggi su Open.online
