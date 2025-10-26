Nave da guerra Usa a 10 km dalle coste del Venezuela Caracas | Washington prepara una guerra
Dopo quelli in mare, attacchi di terra in Venezuela nella lotta dichiarata da Washington ai "narcoterroristi" sarebbero una «possibilità reale» nelle intenzioni dell’amministrazione Trump, con un salto di qualità nelle tensioni tra i due paesi. A tratteggiare questo scenario sono le parole del senatore repubblicano Lyndsey Graham, particolarmente rilevanti trattandosi di uno stretto alleato di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
