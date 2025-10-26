Nave da guerra Usa a 10 km dalle coste del Venezuela Caracas | Preparano l' invasione

Cresce la tensione nel Mar dei Caraibi. Una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Lo hanno constatato giornalisti sul posto. La nave era visibile stamani al largo della capitale Port of Spain. Come riportato dalla stampa locale alle 9 del mattino, ora locale, il cacciatorpediniere classe Arleigh Burke, Uss Gravely, è arrivato nel porto della capitale insieme al 22esimo corpo di spedizione dei Marines. L'attracco è legatto ufficialmente ad esercitazioni con l'esercito di Trinidad, ma in realtà si colloca in un momento di crescenti tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa di Washington - impegnata in una campagna militare contro i narco - di "preparare una guerra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

