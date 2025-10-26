Nave che è simbolo dell' eccellenza progettuale di Fincantieri

"Un orgoglio che va oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e abbraccia l'intero Paese: a Trieste viene infatti intitolata la nave ammiraglia della nostra Marina, dotata di avanzate capacità tecnologiche. Un autentico motivo di fierezza nazionale, poiché realizzata da Fincantieri con competenze. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Porto di Ostia Il Pontefice ha visitato la nave scuola “Bel Espoir”, simbolo di dialogo e fraternità tra i popoli del Mediterraneo - facebook.com Vai su Facebook

Fedriga: “Trieste e Nave Trieste, simboli di orgoglio e di eccellenza italiana” - Nel giorno in cui la città celebra il 71° anniversario del ritorno all’Italia, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha partecipato alla cerimonia di consegna della Bandiera ... triestecafe.it scrive

Vespucci, i dettagli simbolo d'eccellenza della nave-scuola della Marina italiana - Grossi timoni che si muovono solo se azionati da sedici robuste braccia, un motto leonardesco come guida morale, cime intessute come un secolo fa e una piccola campana che la salsedine rende una sorta ... Lo riporta ansa.it

Gruppo FS: Trenitalia e Nave Amerigo Vespucci insieme per celebrare l’eccellenza italiana nel mondo - Nel 2025 prende il via una collaborazione straordinaria che unisce due simboli dell’eccellenza italiana: Frecciarossa, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), e la Nave Amerigo Vespucci, ... Secondo affaritaliani.it