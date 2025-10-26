È una Scorpione che buca lo schermo Luna Wedler, giovane attrice dalla volontà titanica. Non ci sono dubbi, sentiremo parlare a lungo di questa attrice svizzera perché ha una luce speciale dentro, come un urlo di gioia che traspare in tutto il suo oroscopo. Una bellezza solida e appetitosa tipica della sua Luna in Toro, bucolica, legata alle radici. Fiori nel deserto, le donne dietro la macchina da presa a Venezia 2025 X L’oroscopo dell’amore, il 2025 segno per segno, in video X Leggi anche › “Silent Friend” di Ildikó Enyedi: un film bellissimo, che respira È scritta nel suo Tema Natale la determinazione di Marte in Capricorno, pianeta che declina la frase “Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli” senza cedere di un passo, senza abbassare lo sguardo se non per esigenze della telecamera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nata in Svizzera il 26 ottobre del 1999, l’attrice colleziona premi e ruoli che le calzano a pennello