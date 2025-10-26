NASCAR Byron elimina Blaney vincendo a Martinsville Anche Larson in finale
William Byron vince ed elimina dalla corsa al titolo nella NASCAR Cup Series Ryan Blaney dopo una nuova avvincente sfida in quel di Martinsville. Il #24 di Hendrick Motorsports, grazie alla terza affermazione nel leggendario catino che sorge in Virginia, agguanta un pass per la finale di settimana prossima insieme al compagno di squadra Kyle Larson, le due Chevrolet Camaro sfideranno settimana prossima le due Toyota Camry Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe e Denny Hamlin. Dopo le prime due Stage dominate dalla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, la competizione è passata nelle mani della Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney. 🔗 Leggi su Oasport.it
