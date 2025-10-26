Nel corso di Campania Sport su Canale 21, l’ex azzurro Gianni Improta ha commentato con entusiasmo la vittoria del Napoli contro l’ Inter, elogiando la lettura tattica di Antonio Conte. Secondo l’ex centrocampista, la decisione di puntare su David Neres ha cambiato la partita e permesso alla squadra di costruire il successo nella ripresa, con due reti di grande qualità. Improta: “Conte ha scelto la strada giusta”. Improta ha spiegato di aver apprezzato fin dall’inizio l’impostazione scelta da Conte: “La formazione mi ha sin da subito ispirato, perché con Neres si sarebbero aperte delle praterie per i centrocampisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, super elogio a Conte per l’idea tattica contro l’Inter: parole al miele per il tecnico