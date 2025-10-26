Napoli stadio Maradona sopralluogo nei parcheggi sotterranei | Possiamo recuperarli
C?erano una volta i parcheggi di Italia?90. Centinaia di posti auto sotterranei, costruiti con l?entusiasmo dei Mondiali e poi dimenticati sotto il cemento del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Inter sconfitta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Grande nervosismo da parte della compagine nerazzurra per il calcio di rigore assegnato agli azzurri nel primo tempo. Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN. - facebook.com Vai su Facebook
Al di là della sconfitta con il #Napoli, in una gara che, dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che avevano il controllo e gestivano l’ampiezza, è girata sugli episodi- due pali, #Bastoni e #Dumfries, due gol falliti da #Lautaro ( il primo, clamoroso, al 14’) e un rigore - X Vai su X
Sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello Stadio Maradona per Euro 2032: c'è ottimismo - Sopralluogo tra vigili del fuoco e comune di Napoli presso i parcheggi sotterranei dello Stadio Diego Armando Maradona. Segnala napolitoday.it
Sopralluogo per riaprire i parcheggi dello Stadio Maradona chiusi da Italia ’90 - Prosegue il percorso di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in vista di Euro 2032. Scrive ilfattovesuviano.it
Restyling del Maradona: il Comune accelera per Euro 2032, 200 milioni per uno stadio moderno e sostenibile - Il Comune di Napoli ha approvato il progetto di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona, passo fondamentale per ospitare le gare di Euro 2032. Da ilnapolionline.com